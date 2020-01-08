Doğu Demirkol ve Farah Zeynep Abdullah aşkı devam ediyor

Farah Zeynep Abdullah, uzun süre aşk yaşadığı meslektaşı Ahmet Rıfat Şungar'dan ayrıldıktan sonra, yine oyuncu Doğu Demirkol ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

İkilinin ilişkisi kasım ayında gittikleri ABD'deki film festivalinde başladı. Aşkın ortaya çıkmasından birkaç hafta sonra da Mecidiyeköy'de objektiflere takılan ünlü çiftin, ilişkileri belgelenmişti.

Geçtiğimiz gün çıkan haberlerde de Farah Zeynep Abdullah-Doğu Demirkol aşkının kısa sürdüğü ve ikilinin yollarını ayırdığı söylenmişti.

Birlikte izlediler

Fakat ikili, Doğu Demirkol'un dün akşam TRT1'de yayın hayatına başlayan 'Tutunamayanlar' dizisini, galada birlikte izledi. Ortaya çıkan görüntülerde araları oldukça iyi görünen çift, zaman zaman kahkahalara boğuldu.

Böylece ilişkilerinde kriz çıktığı iddia edilen Farah Zeynep Abdullah ile Doğu Demirkol, iddiaları yalanlamış oldu.

Ayrıldıkları söylenmişti

Aralarında çıkan tartışmanın krize döndüğü söylenen ikili, sosyal medyadan da birbirlerini silince ayrılık iddiaları kuvvetlenmişti. Menajerleri ise sorular karşısında “Sorduğunuz için teşekkür ederiz ama yorum yapmıyorlar” demekle yetindi.

Ahmet Rıfat Şungar yorum yapmamıştı

Geçtiğimiz günlerde bir tiyatro oyunu çıkışı görüntülenen Ahmet Rıfat Şungar'a, eski sevgilisi Farah Zeynep Abdullah'ın arkadaşı Doğu Demirkol ile aşk yaşadığı sorulmuştu. Başarılı oyuncu sürpriz aşk için, "Şimdi onların güzel bir ilişkisi var. İnsanların mutluluğu üzerine konuşmak istemiyorum" demişti.









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