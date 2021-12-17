Türkiye Doğu Ekspresi seferleri başladı! Doğu Ekspresi coşkuyla karşılandı

Doğu Ekspresi seferleri başladı! Doğu Ekspresi coşkuyla karşılandı

Türkiye

Doğu Ekspresi seferleri başladı! Doğu Ekspresi coşkuyla karşılandı

Turistik Doğu Ekspresi 21 ay aranın ardından seferlerine başladı. Doğu Ekspresi, uğrak noktaları olan Erzincan ve Erzurum’da davullu zurnalı karşılanırken son durak olan Kars’ta ise Kafkas dansları ile karşılandı.

17 Aralık 2021, Cuma 10:37 Son Güncelleme:
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Pandemi nedeniyle seferlerine ara verilen Turistik Doğu Ekspresi, Erzincan, Erzurum ve Kars’ta coşkuyla karşılandı.



Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs pandemisi iki yıl boyunca birçok sektörü etkiledi. Türkiye'de ise Covid-19 pandemisi nedeniyle alınan önlemler arasında Turistik Doğu Ekspresi'nin durdurulması da yer aldı. 2020 yılının Mart ayında seferleri durdurulan Turistik Doğu Ekspresi, 21 ay aranın ardından gerçekleştirdiği sefer ile yeniden başladı.

Türkiye'nin doğal güzelliklerini görme imkanı sunan Doğu Ekspresi gerçekleştirdiği seyahat esnasında birçok farklı iline uğrayarak hem yöre halkına gelir kaynağı sağlarken bir yandan da seyahat eden vatandaşlara Türkiye'nin birçok ilini ve doğal güzelliğini görme imkanı sağlıyor.

Bu kapsamda 21 aydır ara verilen Turistik Doğu Ekspresi, uğrak noktaları olan Erzincan ve Erzurum’da davullu zurnalı karşılanırken son durak olan Kars’ta ise Kafkas dansları ile karşılandı.

Erzincan’ın İliç ilçesinde yaşayan vatandaşlar Ekspres'in yeniden ilçelerine gelmesini coşkuyla karşılayarak yolcuları bayram havasında ağırladı. Ekspres’i Erzincan’ın İliç ilçesinde karşılayan vatandaşlar yolcuları davul, zurna ve halk oyunları eşliğinde karşılarken Ekspres'in İliç'e gelmesini özlediklerini, bu durumun gurur verici ve eğlenceli olduğunu söylerken ilçeleri için değerli olduğunu belirtti.

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