Doğum sonrası sorunlar kadının cinsel hayatını etkiliyor

Yaşlanmak hayatın bir gerçeği, bunu kimse inkar edemez. Ama yaşlılığın görünür etkilerini estetik operasyonlar ile azaltmak veya ortadan kaldırmak mümkün. Özelikle tıbbi ve teknolojik gelişmelerle beraber estetik ameliyatların uygulaması kolaylaşmış, sonuçları da daha başarılı olmaya başlamıştır.

Son zamanlarda kadınların kendi vücudunu ve cinselliğini keşfetmesiyle beraber genital estetik uygulamalarına talep de giderek artmıştır. Özellikle doğum yapan kadınlarda bu uygulamalara daha çok ihtiyaç olabileceğini belirten Doç. Dr. Deniz Ulaş, konu ile ilgili ayrıntılı bilgi verdi.

Yaşla beraber tüm vücutta olduğu gibi genital bölgede de sarkma olur. Yaş dışında, doğum sayısı, doğum şekli, kilo alıp verme ve spor gibi faktörler genital sıkılığı etkiler. Özellikle normal doğum hele de zor doğum öyküsü anatomide ciddi bozulmaya neden olur. Vajinadaki sarkma ve gevşeklik kadının günlük hayatını ve cinsel hayatını olumsuz etkiler.

Yukardaki faktörler dışında genetik faktörler de genital estetikte deformasyona neden olabilir. Örneğin iç dudaklar doğuştan asimetrik, büyük veya sarkık olabilir. Bu durum hem estetik hem de günlük hayatı etkileyebilir. Özellikle büyük ve sarkık iç dudaklar dar pantolon, mayo giyildiğinde dışardan çok belli olabilir ya da ilişkide zorlanmaya neden olabilir.

Genital bölge estetiği uygulamaları

Genital estetik problemlerin ameliyatla kolayca çözülebileceğini belirten Doç. Dr. Deniz Ulaş Hızlı, bu uygulamaları 6 başlık altında anlattı.

Labioplasti (İç Dudak Estetiği)

Labioplasti; iç dudaklarda asimetri, sarkıklık veya büyüklük olduğu durumlarda uygulanan iç dudak küçültme ameliyatıdır. Hastanın ihtiyacına göre tek başına da yapılabilir ya da beraberinde vajina daraltma veya klitoris estetiği de yapılabilir. Buna hastanın isteğine ve ihtiyacına göre karar verilir. Labioplasti ameliyatı ortalama 30-45 dk sürer. Genel anestezi veya lokal anestezi ile yapılabilir. Hasta aynı gün taburcu edilir ve 2-3 gün sonra normal hayatına dönebilir.

İç dudak estetiğinde vajinaya bir müdahale yapılmadığı için, bakire kızlar da bu ameliyatı güvenle yaptırabilirler. Labioplasti ameliyatında kızlık zarına herhangi bir zarar gelmez.

Vajinoplasti (Vajina Daraltma Ameliyatı)

Vajinoplasti ameliyatı ise vajinada genişleme, sarkma olan hastalara yapılan bir ameliyattır. Benzer şekilde işlem genel veya lokal anestezi altında yaklaşık 30-45 dk sürer. Hasta aynı gün taburcu olup günlük hayatına dönebilir. Ameliyat dikişleri estetik atıldığı için dikişlerin alınmasına gerek yoktur. Labioplasti ve vajinoplasti sonrası 30-40 gün cinsel ilişkiye girilmemesi gerekir.

Vajina daraltma işlemi ameliyat dışında lazerle de yapılabilir. Ortalama 3 seans lazerle daraltma yapmak gerekir. İnvazif işlem olmadığı için lazerle daraltma daha kolaydır ama gözle görülür ve hissedilir sonuç isteyen hastalar ameliyattan daha çok fayda görecektir.

Klitoris estetiği (Klitoral Hudoplasti)

Eğer klitoris etrafında katlantılar varsa, fazla ve etli doku varsa bu estetik olarak kötü bir görüntüye neden olur. Genelde tek başına klitoris estetiği yapılmaz, labioplasti ile beraber klitoral hudoplasti yapıldığında estetik sonuçlar çok daha başarılı olacaktır.

Genital beyazlatma

Gebelik, ilaçlar, ağda kullanımı veya genetik yatkınlık sonucu zamanla genital bölgede kararma görülebilir. Bu da kadını görsel açıdan rahatsız edebilir. Bu durumlarda uygulanan genital beyazlatma (renk açma) işlemi için 2 yöntem vardır. Birincisi lazerle beyazlatma yapılabilir veya mezoterapi ile renk açma yapılabilir. Her iki yöntemin de sonuçları oldukça başarılıdır. 2-3 seansta prosedür tamamlanır.

G noktası büyütme

Kadınlarda cinsel hazzın G noktası ile alakalı olduğunun yapılan çalışmalarda gösterildiğini belirten Doç. Dr. Deniz Ulaş, G noktasının vajinanın alt 1/3 üst duvarında yer aldığını çok kısa ve kolay bir işlemle G noktasının büyütülebileceğini vurguladı. Bu işlemin kadının cinsel hayatına olumlu katkısı olacağının altını çizdi.

Büyük dudaklara dolgu uygulaması

Zamanla bağ dokusu kaybına bağlı büyük dudaklar dolgunluğunu kaybeder. Eğer bu görüntü hastayı rahatsız ederse büyük dudaklara dolgu uygulanabilir. İşlem yaklaşık 15 dk sürer ve hasta hemen normal hayatına dönebilir. Dolgu materyalinin çeşidine göre dolgunun etkisi 6 ay-1 yıl devam eder.

Her kadının güzel görünme, kendini iyi hissetme hakkı olduğunu belirten Doç. Dr. Deniz Ulaş, genital görüntüsünden memnun olmayan kadınların bu ameliyatı yaptırmaktan çekinmemeleri gerektiğinin de altını çizdi.