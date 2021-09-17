Doğumda karıştılar, kardeş oldular

İtalya’da Sicilya’ya bağlı Mazara del Vallo kasabasında yaşayan Marinella Alagna ve Gisella Fodera, aynı hastanede 1998’de doğum yaptı. İkisinin de kızı oldu. Ancak Marinella, kızı Melissa’nın diğer çocuklarına benzemediğini fark etti. Aradan üç yıl geçmişti. Kreşteki öğretmenin Caterina adlı çocuğu kendisine benzetmesiyle şüpheleri arttı. DNA testi yaptırdı. Melissa’nın hastanede 15 dakika arayla doğan Caterina adlı bebekle karıştığı anlaşıldı. Ailelere bebekleri değiştirme kararı çıktı. Ancak kızlarına bağlanan iki anne için bu kolay olmadı.

23 YILDIR BİRLİKTELER

Annelerin de çocukların da birbirine alışması için iki aile aynı evde yaşamaya başladı. Ayrıca bebeklerine verdikleri isimleri de değiştirmediler. Ancak uzmanlar bebeklerin biyolojik aileleriyle yeni evlerinde en az altı ay yaşamaları gerektiğini söyledi. İki anne buna üç ay dayanabildi. Sonra yine her gün buluşmaya devam ettiler. Bu durum kızları sekiz yaşına gelene kadar sürdü. Melissa ve Caterina kız kardeş gibi büyüdü. Hatta uzun yıllar birbirlerini kardeş sandılar. Üniversiteye kadar aynı okullara gittiler. Artık 23 yaşında olan iki ‘kardeş’in hikayesi hem roman oldu hem de filme uyarlanıyor.

TÜRKİYE'DE DE OLMUŞTU

Suudi Arabistan’da çalışan Hataylı Yusuf Cüce ile Suudi Müneccim Ailesi’nin çocukları da 2003’te hastanede karışmıştı. Bebeğin kokusundan şüphelenen Cüce’nin eşi Necran Cüce, DNA testi yaptırınca gerçek ortaya çıkmıştı. 4 yaşındaki Yakup’un kendi çocukları olmadığı anlaşılmış, 2008’de iki ülkenin çabalarıyla çocuklar biyolojik ailelerine kavuşturulmuştu. Cüce Ailesi’nin oğlu Ali ile Yakup’un biyolojik ailelerine alışma süreci için Suudi yetkililer Cüce Ailesi’ne ülkede ev tutmuştu. Ancak çocuklar olumsuz etkilenince Cüce Ailesi 3 yıl sonra Türkiye’ye dönmüştü.