Kemoterapi ve radyoterapi gibi yöntemlerin kadınlarda yumurtalık dokusuna zarar veriyor. Bu da doğurganlığın kaybolmasına yol açıyor. Kanser tedavisi gören ve tedavisi bittikten sonra çocuk sahibi olmayı planlayanlar için doğurganlığın korunması için bazı yöntemler var. Doğurganlığı korumak için ne yapılmalı? Doğurganlığı korumak mümkün mü? Yumurta dondurma nasıl yapılır? Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Pınar Özcan yumurta dondurma yöntemi hakkında bilgi verdi.

Yumurtalık rezervi neden azalır?

Doç. Dr. Pınar Özcan da son yıllarda dünyada ve Türkiye'de kanser vakalarında artış gözlendiğini ve meme kanserinin üreme çağındaki kadınlar arasında en sık görülen kanserlerden olduğunu atardı.

Meme kanserinde erken teşhis ve tedaviyle hastaların önemli bir kısmının tamamen sağlığına kavuşabildiğini aktaran Özcan, ancak kanser tedavisi amacıyla kullanılan kemoterapi ve radyoterapi gibi yöntemlerin kadınlarda yumurtalık dokusuna zarar vererek yumurta rezervinin azalmasına ve doğurganlığın kaybolmasına yol açılabildiğini ifade etti.

Doğurganlığı korumak için ne yapılmalı?

Özcan, "Günümüzde kanser tedavisi görecek, özellikle tedavi bittikten sonra çocuk sahibi olmayı planlayan hastaların, kanser tedavisi öncesinde doğurganlığın korunması için Sağlık Bakanlığının onayı ile hasta evli ise embriyo, bekar ve genç ise yumurta dondurma yöntemleri ile hücreleri saklanabilmektedir. Başvuran hastaların medeni durumuna göre hangi yöntemin seçileceğine karar verilerek işlemler tedavi öncesinde kısa sürede planlanarak gerçekleştirilebilir." şeklinde konuştu.

AA