Türkiye Doğuş Üniversitesi 11 öğretim görevlisi alacak

Doğuş Üniversitesi 11 öğretim görevlisi alacak

Türkiye

Doğuş Üniversitesi 11 öğretim görevlisi alacak

Doğuş Üniversitesi kadrosuna 11 öğretim görevlisi alımı yapacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 30.09.2021 olarak açıklandı.

16 Eylül 2021, Perşembe 15:21 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Doğuş Üniversitesi kadrosuna 11 öğretim görevlisi alımı yapacak. Son başvuru tarihi 30.09.2021 olarak açıklandı. Doğuş Üniversitesi Rektörlüğü'nden "2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda belirtilen koşullar ile 09.11.2018 Tarihli 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Hükümleri ve 17 Nisan 2020 Tarih ve 31102 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun maddesi uyarınca, ÖĞRETİM GÖREVLİSİ alınacaktır." açıklaması yapıldı.

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