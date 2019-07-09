Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi başvurusu nasıl yapılır?

Doğuş Üniversitesi bir duyuru geçerek "Üniversitemiz Fakülte Bölüm ve Anabilim Dallarına 2547 Sayılı Kanunun 23. ve 24. Maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Öğretim Üyeleri alınacaktır." diye belirtti.

İlanın ardından "Öğretim üyesi başvuruları nasıl yapılır?" sorusu yöneltilmeye başlandı.

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