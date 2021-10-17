Türkiye Doktor Ali Edizer şikayetçi olmuştu! Savcılıktan kötü haber: ‘Artık ünlüsün, eleştirilere katlanacaksın’
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Doktor Ali Edizer şikayetçi olmuştu! Savcılıktan kötü haber: ‘Artık ünlüsün, eleştirilere katlanacaksın’

Türkiye

Doktor Ali Edizer şikayetçi olmuştu! Savcılıktan kötü haber: ‘Artık ünlüsün, eleştirilere katlanacaksın’

GATA Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Başhekim Yardımcısı olduğu dönemde erkeklere yönelik olarak 'Boşanmayın, ikinci eş alın' diyen Doktor Ali Edize, açıklamasına bir kadının yaptığı yorumu şikayet etti.

17 Ekim 2021, Pazar 09:45 Son Güncelleme:
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N.B isimli kadın, Edizer’in paylaşımının altına “Senin gibi yobazın canı cehenneme hiç evlenmeyen milyonlar var” diye yazdı. Edizer, bu yorumla kendisine Hakaret ettiği iddiasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayette bulundu. Savcılık, sürdürdüğü soruşturmanın ardından verdiği takipsizlik kararında dikkat çekici tespitler yaptı.

‘HAKARET DEĞİL’

Edizer’in söylediği sözlerle siyasi rol üstlendiği, eleştiriye açık bir beyanat verdiğine dikkat çekildi ve özetle şöyle denildi: 

“Tüm toplumu ilgilendiren bir konuda yeni bir tartışmanın başlamasına sebep olacak şekilde açıklama yapan müşteki, kamuoyu önünde tanınmış ve böylece edindiği ‘tanınmış kişi’ sıfatıyla eleştiriler hakkındaki tahammül yükümlülüğü artmıştır. Müştekinin kendisine yönelik eleştirilere karşı tahammül eşiğinin daha ileri bir noktaya taşınması nedeniyle hakaret suçunun unsurları oluşmadığı, sözlerin ifade özgürlüğü kapsamında sert eleştiri mahiyetinde kaldığı sonucuna varılmıştır.”
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