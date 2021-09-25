Türkiye Doktor çiftin takı kavgası! 4 kişi ayaklarından vuruldu…

Doktor çiftin takı kavgası! 4 kişi ayaklarından vuruldu…

Türkiye

Doktor çiftin takı kavgası! 4 kişi ayaklarından vuruldu…

Trabzon’un Ortahisar ilçesi 1 Nolu Bostancı Mahallesi’ndeki bir sitede sabah saatlerinde 4 kişiye silahlı saldırı düzenlendi. Ayaklarından yaralandığı belirlenen 4 kişi kaldırıldığı hastaneden tedavi altına alındı. Olayın takı kavgası nedeniyle yaşandığı iddia edildi.

25 Eylül 2021, Cumartesi 17:02 Son Güncelleme:
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Trabzon'un Ortahisar ilçesinde, yaklaşık 10 gün önce dünya evine girdiği öğrenilen B.K. ve Ü.Y.K. adlı doktor çift, 4 altın bilezik yüzünden tartıştı. Bileziklerin kimde kalacağı konusundaki tartışmanın büyümesi üzerine evde bulunan karı kocanın akrabaları da tartışmaya karıştı.

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Bir süre sonra tartışma büyüdü ve kavgaya dönüştü. Bu sırada Kastamonu'dan geldiği belirlenen gelinin babası emekli astsubay B.B. silahını çekerek damadı Ü.Y.K., dünürü H.K., dürünün eşi M.K. ve damadın kız kardeşi E.K.'ya ateş etti.

4 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

B.B.'nin silahından çıkan kurşunlarla yaralanan 4 kişi ambulanslarla Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’ne sevk edildi.

GELİNİN BABASI GÖZALTINA ALINDI

Silahlı saldırı gerçekleştiren emekli astsubay B.B. ise cinayet masası ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor. (Kaynak: Habertürk)

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