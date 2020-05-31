Doktor izin vermedi, diziden ayrıldı

Fikret Kuşkan, Kanal D’nin sevilen dizisi ‘Zalim İstanbul’un başrolündeydi. Bayram sonrası çekimleri yeniden başlayan dizi için rol arkadaşları; Deniz Uğur, Mine Tugay, Ozan Dolunay, Berker Güven, İdris Nebi Taşkın, Bahar Şahin, Sera Kutlubey ve Simay Barlas ile sete davet edildi. Ama oyuncu sağlık sorunları olduğunu söyleyerek sete dönmedi!

"Maalesef devam edemeyeceğim"

55 yaşındaki Fikret Kuşkan şu açıklamayı yaptı: “Hayati riskli gruba girmeme neden olan kronik hastalıklarım yüzünden çok sevdiğim ‘Zalim İstanbul’a maalesef devam edemeyeceğim. Doktorlarımın kesin talimatı var. Hayatta kalmak ve ailemi korumak önceliğim. Avşar Film’e anlayışı için teşekkür ederim.”