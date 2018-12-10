Doktor Mustafa Girgin cinayetinde iki öğrenci tutuklandı
Elazığ’da tıp fakültesi son sınıf öğrencisi Fatih Aktaş, hayat kurtarmak için ders aldığı hocası Doç. Dr. Mustafa Girgin’i eve çağırtıp öldürdü. Kendisine yardım ettiği ileri sürülen doktor sevgilisi Çağla Gül Balo ile birlikte tutuklandı.
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Fatih Aktaş, hocası Cerrah Doç. Dr. Mustafa Girgin’i, sevgilisi Pratisyen Doktor Çağla Gül Balo’ya arattırıp eve çağırttı.
KATİLİN İDDİASI
Fatih Aktaş, Girgin’i bıçaklayıp öldürdü. Aktaş polise şunu anlattı: “Hoca, Çağla’yı taciz ediyordu. Hoca’nın uygunsuz görüntülerini çekip tehdit edecektim. Ama beni fark etti. cebinden bıçak çıkardı. Ben de bıçağı alıp ona sapladım.”