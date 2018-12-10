Doktor Mustafa Girgin cinayetinde iki öğrenci tutuklandı

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Fatih Aktaş, hocası Cerrah Doç. Dr. Mustafa Girgin’i, sevgilisi Pratisyen Doktor Çağla Gül Balo’ya arattırıp eve çağırttı.

KATİLİN İDDİASI

Fatih Aktaş, Girgin’i bıçaklayıp öldürdü. Aktaş polise şunu anlattı: “Hoca, Çağla’yı taciz ediyordu. Hoca’nın uygunsuz görüntülerini çekip tehdit edecektim. Ama beni fark etti. cebinden bıçak çıkardı. Ben de bıçağı alıp ona sapladım.”