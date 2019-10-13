Doktor ölecek, yerine ürettiği robot yaşayacak

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İngiliz doktor Peter Scott’a (61) iki yıl önce motor nöron hastalığı (ALS) teşhisi konuldu. Yani, kaslarını kontrol eden sinir hücreleri zamanla yok olacaktı.

Scott kendisini robot adama dönüştürmeye başladı. Önce akıllı bir tekerlekli sandalye tasarlattı. Bu sandalye ile oturup yatabiliyor, hızlanıp yavaşlayabiliyor. Zamanla sesini de kaybedeceğini biliyordu. Onun için kendi sesini bir stüdyoda kaydetmeye başladı.

'Ben ölmüyorum, kendimi üst sürüme taşıyorum'

Sesi, yapay zeka programı ile bir avatara kaydedildi. Yani, bugün kullanılan akıllı telefonlardaki ‘Siri’ gibi sesli asistanlara benzeyen bir program oluşturuldu.

Böylece Scott, öldükten sonra da yakınları ile iletişim kurabilecek. Scott, “Ben ölmüyorum. Kendimi bir üst sürüme taşıyorum. Dünyanın ilk cyborg insanı olacağım” dedi.

Cyborg, insan, makine, devre ve çipin iç içe geçtiği yarı insan yarı robot varlıklara deniyor.







