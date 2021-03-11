Doktorlar bile inanamadı! Kürdan yüzünden hayatı kabusa döndü

Nişantaşı'ndaki bir lokantada 37 yıldır garsonluk yapan 50 yaşındaki İsrafil Türkmen'in bir kürdan batması yüzünden başına gelenler doktorları bile hayrete düşürdü. İddiaya göre, olay şöyle gelişti: 3 ay önce lokantaya bir müşteri geldi. Müşteri yemeğini yedi masadan kalktı.

Sabah'tan Yunus Emre Kavak'ın haberine göre Garson Türkmen masayı toplamak için eline bir bez alarak masadaki boş tabakları topladığı sırada peçete arasına sarılı olan kürdanı fark etmedi. Kürdan, Türkmen'in eline battı. Kanama oldu. İşte ne olduysa bundan sonra oldu.

Açıklamalarda bulunan İsrafil Türkmen o andan itibaren yaşananları şu şekilde anlattı:

"Elim kanayınca, ne olur ne olmaz, pandemi sürecindeyiz diyerek, elimi sıkıp iyice kanamasını, varsa mikrobun çıkmasını sağladım. Ertesi gün elim kızardı, şişmeye başladı. Doktora gittim. Tetanos iğnesi yaptı. Ancak iki gün sonra elim balon gibi oldu. Bu kez, Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gittim. Oradaki doktor kürdanın kullanılmış bir kürdan olmasından dolayı enfeksiyon kapmış olabileceğimi söyledi. Birkaç gün izleme yapacaklarını söylediler.Bir süre sonra parmağımdaki acıdan duramaz, uyuyamaz oldum. Hastaneye gittiğimde doktorlar ameliyat edilmesi gerektiğini söyledi. Ameliyat oldum. Enfeksiyonlu bölge temizlendi. Elim 1 ay boyunca alçıda kaldı. 25 gün süresince elimi doktorlarımın verdiği sıvıyla temizledim. Fizik tedavi gördüm. Yaklaşık 3 ay boyunca işime gidemedim.Bir kürdan hayatımı kâbusa çevirdi. Şimdi yavaş yavaş elim, parmaklarım normale döndü. Yaşadığım bu acı dolu sürecin ardından vatandaşlarımıza çağrıda bulunmak istiyorum. Lütfen kullandığınız kürdanları peçeteye falan saklamayın. Açıkta görünür yerde olsun ki, benim başıma gelenler başka birinin başına gelmesin."

'ÖLÜME KADAR GÖTÜREBİLİR'

Medipol Mega Hastanesi Tıp Fakültesi Hastanesi Öğretim Üyesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bahadır Ceylan, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Kürdan, çivi, cam kırığı, ağaç kıymığı gibi yabancı maddeler enfeksiyonların deri altına geçmesinde önemli rol oynar. Mikroplar o cisim aracılığı ile deri altına girip orada enfeksiyon oluşturabilirler.

Özellikle kullanılmış kürdan, bu anlamda çok tehlikedir. Zira, insanın ağız ve diş aralarında birçok mikroorganizma barınır. Bu da kürdan yoluyla başka birisine geçerse ölüme götürebilir. Basit bir çivi batmasından bacağı kesilen insanlar olabiliyor."



