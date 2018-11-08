Karşıyaka'da yaşayan 2 çocuk, 3 torun sahibi 65 yaşındaki Melek Akkuş'a temmuz ayında Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde zatürre teşhisi kondu.

Önce evinde ilaç tedavisi gören Akkuş, iyileşemeyince hastanede tedavi görmeye başladı. Doktorların uyguladığı tüm tedavilere rağmen Akkuş bir türlü sağlığına kavuşamadı.

Yapılan tetkiklerde akciğerde büyük bir kitle tespit edildi. Akkuş'a yapılan iki biyopsi de temiz çıkarken, doktorlar kitlenin kanserli olabileceği şüphesiyle Akkuş'u ameliyata aldı.

Doç. Dr. Kenan Can Ceylan'ın gerçekleştirdiği ameliyatta, akciğerde bulunan çeşitli ebatlardaki ceviz parçalarının damarları tıkadığı tespit edildi. Ceviz parçalarının çıkarılması sonrasında Akkuş sağlığına kavuştu.

"CEVİZ VE FINDIĞI HİÇ SEVMEM"

Melek Akkuş, 6 yıl önce eşini de aynı hastanede akciğer kanserinden kaybettiğini söyledi. Doktorların kanser olabileceğini söylemesinin kendisini çok üzdüğünü ifade eden Akkuş, "Ameliyattan çıkınca, kızım, 'Anne ceviz yutmuşsun' dedi, çok şaşırdım. Kenan Bey söyleyince şoke oldum. Ceviz ve fındığı hiç sevmem, yakın zamanda da yemedim. Yediğim kurabiyelerin içinde olabilir. Bu bana ders oldu bir daha yemem artık" dedi.

Doç. Dr. Ceylan ise hastanın kendilerine akciğer kanseri şüphesiyle geldiğini, ameliyatta çok şaşırdıklarını ifade etti. Ceylan, "Hastanın, yıllar önce yuttuğu ceviz parçalarına bağlı sağ üst akciğerinin tamamen tıkandığını, burada biriken balgamların akciğeri tamamen harap ettiğini fark ettik. Bunun kanserle karıştırılabilen bir teşhis olduğu gördük. Böyle bir rahatsızlık daha çok küçük çocuklarda görülebiliyor. Yetişkin bir hastada görünce ekiple birlikte şaşırdık. Ceviz parçalarının temizlenmesinin ardından hasta hızlıca iyileşti ve kendisini taburcu ettik." diye konuştu.

AA