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Dokümanlar yayımlandı... Trump soruşturma istemiş

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump hakkında azil soruşturması açılmasına neden olan telefon görüşmesinin yayımladı. Yayımlanan dokümanlara göre Trump, Biden'ın Ukrayna'daki faaliyetlerine soruşturma istemiş.

25 Eylül 2019, Çarşamba 17:50
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Dokümanlar yayımlandı... Trump soruşturma istemiş
Trump görüşmede, "Biden'ın oğlu ile ilgili konuşacak çok şey var. Birçok kişi bunu merak ediyor." diyerek Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den Adalet Bakanı ile çalışmalarını istemiş.

Eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın Ukrayna'da yolsuzluk mücadelesi verdiği yıllarda, oğlu Hunter Biden'ın da ülkenin en büyük doğal gaz şirketinde görev alması ABD'de siyasi tartışmalara yol açmıştı. 

HÜRRİYET

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