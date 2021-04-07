Dokun ve bil!(Oyun)

Malzemeler: Farklı birçok nesne ve bandana / Yaş: 3+

NASIL OYNANIR?

Çocuğunla birlikte oynayabileceğin eğitici bir oyuna ne dersiniz? Bunun için öncelikle oyun sırasında ihtiyaç duyacağınız nesneleri belirleyiniz. Bu nesneleri bir araya getirerek çocuğunuzun görmesini sağlayınız. Ardından çocuğunun gözünü bir bandana ile bağlayıp, seçtiğiniz bir nesneyi eline vererek ne olduğunu tahmin etmesini sağlayınız. Tahmin ettikçe diğer nesneleri bulmasını isteyebilir veya çocuğunla yer değiştirebilirsiniz. Aynı zamanda bu oyunu çocuğunuz tahmin edilecek eşyaları görmeden de rastgele bir eşya seçip oynayabilirsiniz.