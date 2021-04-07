Dokun ve bil!(Oyun)
Dokunsal duyu ne kadar gelişirse, parmak kontrolü ve parmak hareketleri o kadar olumlu etkilenir. Bu oyunla çocuğunun belleğini güçlendirmesini ve dokunarak eşyaları tanıyabilmesini sağlayabilirsiniz.
07 Nisan 2021, Çarşamba 12:15 Son Güncelleme:
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Malzemeler: Farklı birçok nesne ve bandana / Yaş: 3+
NASIL OYNANIR?
Çocuğunla birlikte oynayabileceğin eğitici bir oyuna ne dersiniz? Bunun için öncelikle oyun sırasında ihtiyaç duyacağınız nesneleri belirleyiniz. Bu nesneleri bir araya getirerek çocuğunuzun görmesini sağlayınız. Ardından çocuğunun gözünü bir bandana ile bağlayıp, seçtiğiniz bir nesneyi eline vererek ne olduğunu tahmin etmesini sağlayınız. Tahmin ettikçe diğer nesneleri bulmasını isteyebilir veya çocuğunla yer değiştirebilirsiniz. Aynı zamanda bu oyunu çocuğunuz tahmin edilecek eşyaları görmeden de rastgele bir eşya seçip oynayabilirsiniz.