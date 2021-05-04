Türkiye Dokuz Eylül Üniversitesi 41 öğretim üyesi alacak

Dokuz Eylül Üniversitesi 41 öğretim üyesi alacak

Türkiye

Dokuz Eylül Üniversitesi 41 öğretim üyesi alacak

Dokuz Eylül Üniversitesi 41 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu.

04 Mayıs 2021, Salı 17:35 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Dokuz Eylül Üniversitesi 41 öğretim üyesi alımı yapacak. Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü'nden "Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'na göre aşağıda belirtilen anabilim dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır. Başvurular 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ve kanunda belirtilen Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Üniversitemizin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltme-Atama İlkeleri ve Uygulama Esasları'na göre yapılacaktır" açıklaması yapıldı.

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