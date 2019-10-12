Dolandırıcıların akılalmaz yöntemleri

Site sahte, vurgun gerçek

İnternet sitelerini birebir kopyalayarak 100 bin kişinin banka bilgilerini ele geçiren ve 2 milyon TL’lik vurgun yapan şebeke çökertildi. Yaşları 18 ile 20 arasında değişen ve çaldıkları paralarla poz veren çete üyesi 8 kişi satın aldıkları iki lüks otomobille birlikte gözaltına alındı.

Hırsız kapıyı 2 kez çalar

Çalıp sattıkları otomobilleri ikinci kez çalan 14 kişilik şebeke Kocaeli, İstanbul ve Ankara’da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Çaldıkları otomobilleri yedek anahtar yaptırdıktan sonra sahte belgelerle satan şüpheliler, taktıkları GPS cihazı sayesinde yeniden buldukları otomobilleri yeniden çalıp bu kez yedek parçacılara satıyormuş.

'Evliyayım' diyen Rafet Efendi

Kocaeli’de kendisini evliya, peygamber ve Hızır Aleyhisselam olarak tanıtan ‘Rafet Efendi’ kod adlı Ş.Ö., 9 adamıyla birlikte yakalandı. Ş.Ö.’nün dini duygularını kullandığı vatandaşlardan yüz görümlüğü adına önce 500’er TL istediği ardından da sadaka adı altında evlerini, araçlarını, arsalarını ve mücevherlerini aldığı ortaya çıktı. Sözde evliyanın sadaka vermek istemeyenleri cehenneme göndermekle tehdit ettiği belirtildi.

DHA-İHA