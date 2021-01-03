Dolgu uygulamaları COVID-19 aşısına engel değil

COVID-19 aşılarının yapılmaya başlaması ile uygulama sonrası görülen bir grup etki de görülmeye başlandı. Amerika Birleşik Devletleri’nde de uygulanan Moderna aşılarından sonra daha önce, yüzüne dolgu uygulanmış üç kişide, dolgu uygulamaları yapılan yerlerde şişlik izlenmiş. Her üç birey de, ağızdan verilen ödem giderici tedavilere hızla cevap vermiş. Kısa sürede şişlikler tamamen kaybolmuş.

Dolgu uygulamalarında kullanılan malzeme kalitesi, malzemenin doğru yerde ve doğru miktarda yapılması, yapılış şekli önemlidir. Tüm bu koşullar sağlansa dahi kimi yan etkiler görülebilir. Dolgu uygulamalarından sonra, dolgu yapılan yerlere yakın bölgelerdeki enfeksiyonlar dolgularda şişlik ve ödeme neden olabilir. Örneğin; yüz bölgesinde, diş enfeksiyonları, sinüs enfeksiyonları, yüz dolgularında ödemlenmeye neden olur.

Bu tarz şişlikler, enfeksiyonun yatışması ile kendiliğinden geçer. Kimi vakalarda ise ödemlerin yatışması için ağızdan alınan steroid ve anti-inflamatuar tedaviler verilir. COVID-19 aşısının olası yan etkilerini, aşı kullanımları artıkça tüm dünya olarak izleyeceğiz. Bu aşamada botulinum toksin ile COVID-19 aşısı ile ilgili bir ilişki görülmemiştir. Bu aşamada FDA dolgu uygulamalarının aşı için herhangi bir engel olmadığını ve her iki işleme de devam edilebileceğini belirten bir açıklama yaptı.