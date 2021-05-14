Dolu sürprizi! Bir anda bastırdı

Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün uyarısını yaptığı yağış, öğle saatlerinden itibaren etkisini gösterdi. Dolu olarak başlayan yağış, zamanla yerini gök gürültülü sağanağa bıraktı.

Yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.

HAFTA BAŞINA KADAR ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, hava sıcaklığının 20 derece ölçüldüğü kentte, gök gürültülü sağanağın hafta başına kadar etkili olması bekleniyor.

Yağmurun şiddetini artırıp bazı bölgelerde dolu ile birlikte yağması ise özellikle üreticiler arasında tedirginlik yarattı. Meteoroloji yetkilileri yağmurun gece de etkili olacağını söyledi.

Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU/EDİRNE (DHA)AA



