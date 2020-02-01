Domatesli makarna sosu tarifi: Domatesli makarna sosu nasıl yapılır?

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Domatesli makarna sosu tarifi

Domatesli makarna sosu malzemeleri

- 75 gr tereyağı

- 2 diş ince kıyılmış sarımsak

- 1 dal taze kekik

- 150 gr domates püresi

- Bir yemek kaşığı domates salçası

- 1 çay kaşığı tuz

- 1/2 lt et suyu

- 1 adet rendelenmiş soğan

- 1 adet defne yaprağı

- 100 gr un

- 1 adet küp şeker

- 1 çay kaşığı karabiber

Domatesli makarna sosu yapılışı:

Tereyağını derin bir tavada kızdırın. Defne yaprağı, taze kekik, soğan ve sarımsağı ilave edip hafifçe kızartın. Unu katıp, sarı meyane kıvamına gelinceye kadar pişirip soğumaya bırakın. Domates püresini ve salçayı ekleyip karıştırın. Et suyunu bir taşım kaynatın. Sıcak et suyunu, hazırladığınız un karışıma pütür oluşmaması için bir spatula ile sürekli karıştırarak ilave ediniz. Şekeri katıp, tuz ve karabiberi ilave edip kısık ateşte 1 saat dibini tutmaması için sürekli karıştırarak pişirin. İnce bir süzgeçten geçirip, süzün. Sosun kabuk bağlamaması için üzerine eritilmiş tereyağı gezdirerek saklayın. Servise hazır hale gelmiştir.