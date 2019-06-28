Dominik’te dün akşam son kez eleme heyecanı yaşandı.

Survivor Türkiye Yunanistan yüz altıncı bölümde dokunulmazlığı kaybeden beyaz takımda Bora ve Okay eleme adayı olan isimler oldu.

Bir ismin Survivor'a veda edeceği diğer ismin finale gideceği konseyde adaya veda eden isim belli oldu.

SURVIVOR'A KİM VEDA ETTİ?

Survivor'da bu hafta rakiplerimnden daha az oy alarak hayallerine ve Survivor’a veda eden isim Beyaz takımdan Bora Edin oldu.

BORA EDİN KİMDİR?

23 Mart 1984 doğumlu Bora Edin, 7 yaşına kadar İsviçre’de yaşadı. Lisede eğitim için Malta’ya gitti ve burada Hibernians futbol takımında oynadı. 2 yıl sonra Türkiye’ye dönüş yaptı, Yeditepe Üniversitesi Endüstriyel Tasarım bölümünde okudu.

Yeditepe Üniversitesi’nde futbol takımında kaptanlık yaptı. Dünyanın 47 ülkesindeki üniversitelerin katılım sağlandığı Salon Futbol Turnuvası’nda şampiyon oldular. Profesyonel altyapılarda ve amatör kulüplerde lisanlı olarak futbol oynadı.

SURVİVOR FİNALE KALAN İSİMLER

Bu sonuçla Türk yarışmacılar arasında Seda, Emre ve Yusuf'un ardından finale kalan son isim Okay oldu.

Yunan yarışmacılarda ise finale kalan isimler Dalaka, Dimitra, Nikos ve Afroditi olmuştu...



