Domuz sandığı kız kardeşini öldürmüştü. Serbest bırakıldı!
Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde, çalılardan gelen ses üzerine domuz olduğunu düşünüp, ateş açınca kız kardeşini vurarak öldüren Cengiz Pamukçuoğlu, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı
Cengiz Pamukçuoğlu tarlasına giren domuzlar nedeniyle nöbet tutmaya başladı. Karanlıkta çalılardan duyduğu hışırtıya doğru av tüfeğiyle ateş eden Cengiz Pamukçuoğlu, kendisine haber vermeden ormana mantar toplamaya giden kardeşi Şengül Pamukçuoğlu’nu vurdu.
SAĞLIK EKİPLERİNE HABER VERDİ
Kız kardeşini kanlar içinde yerde gören Cengiz Pamukçuoğlu, hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Şengül Pamukçuoğlu´ nun hayatını kaybettiği belirlendi.
ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST…
Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Cengiz Pamukçuoğlu, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Cengiz Pamukçuoğlu, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
TOPRAĞA VERİLDİ
Öte yandan, Şengül Pamukçuoğlu’nun cenazesi ise öğle namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.