Türkiye Domuz zannettiği kardeşini öldürdü! Şoke giren ağabey bu kez kendini vurdu

Domuz zannettiği kardeşini öldürdü! Şoke giren ağabey bu kez kendini vurdu

Türkiye

Domuz zannettiği kardeşini öldürdü! Şoke giren ağabey bu kez kendini vurdu

Erzurum'un Pasinler ilçesinde, domuz avına çıkan Erol Ağırbaş tüfekle çalıların arasına ateş edince kazara kardeşi kardeşi Volkan Ağırbaş'ı kalbinden vurdu. Şoka giren ağabey aynı silahı çenesinin altına dayayarak ateş etti.

20 Eylül 2021, Pazartesi 12:08 Son Güncelleme:
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Erzurum'un Pasinler ilçesinde, arkadaşlarıyla ava çıkan Erol Ağırbaş , iddiaya göre, kazara kardeşi Volkan Ağırbaş'ı tüfekle vurarak, öldürdü. Aynı silahla kendisini de vuran Ağırbaş, ağır yaralı kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. 


KALBİNDEN VURDU

Olay, dün Erzurum Pasinler ilçesinin kırsalında meydana geldi. Çiftçilik yapan Erol (27) ve Volkan Ağırbaş (23) kardeşler, arkadaşları ile domuz avına çıktı. Erol Ağırbaş, iddiaya göre, tüfekle çalıların arasına ateş edince kazara kardeşi Volkan Ağırbaş'ı kalbinden vurdu.

AYNI SİLAHI ÇENESİNİN ALTINA DAYADI

Arkadaşları ile hemen yanına koşan Ağırbaş, kardeşinin öldüğünü anlayınca aynı silahı çenesinin altında dayayarak, ateşledi. Ağır yaralanan Ağırbaş, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla kaldırıldığı Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde ameliyata alındı.

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Ameliyat sonrası yoğun bakım servisinde tedavisi süren Erol Ağırbaş'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlatırken, Volkan Ağırbaş'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından teslim alınıp, bugün toprağa verilecek.

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