Domuza bungee jumping yaptırılması tepki çekti

Görüntülerde mor bir pelerine sarılan domuzun metrelerce yükseklikteki kuleden aşağı bırakılırken çıkardığı çığlıklar duyuluyor. Tema parkı tarafından yapılan açıklamada, gösterinin tesisteki yeni bungee etkinliğinin açılışı sebebiyle yapıldığı belirtildi. Eleştirilerin dikkate alındığı vurgulanan açıklamada, "Tepki ve tavsiyeleri içtenlikle kabul ediyoruz ve özür diliyoruz. Turistlere daha iyi hizmet sağlamak üzere pazarlama faaliyetlerimizi geliştireceğiz" ifadeleri kullanıldı. Yerel basında çıkan haberlere göre, domuz gösterinin ardından mezbahaneye gönderildi.









Sputnik'te yer alan habere göre, hayvanlara yapılan işkencelerin Çin'de hukuki bir yaptırımı bulunmazken, sosyal medya kullanıcılarının çoğunluğu söz konusu etkinliği kınadı.





'Hayvana işkencenin en koyu hali'

Uluslararası hayvan hakları savunucusu PETA, olayı kınarken 'hayvana işkencenin en kötü hali' değerlendirmesinde bulundu.

PETA'nın üst düzey yöneticisi Jason Baker, "Domuzlar korku ve acıyı bizim gibi yaşar. Bu iğrenç pazarlama yasa dışı olmalı" dedi.



