Donald Trump, 2024 yılında tekrar aday olacak
ABD'de kasım ayında gerçekleştirilen başkanlık yarışını Joe Biden'a kaptıran Donald Trump, 2024 yılında tekrar aday olacağını açıkladı.
02 Aralık 2020, Çarşamba 14:08 Son Güncelleme:
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ABD'de 3 Kasım'da gerçekleştirilen başkanlık seçimini rakibi Demokratların adayı Joe Biden'a kaptıran Başkan Donal Trump, 2024'teki seçimlere yeniden aday olacağı sinyalini verdi. Trump, dün akşam Beyaz Saray'da düzenlediği Noel resepsiyonunda seçim değerlendirmesin bulundu. Trump, başkanlık seçimlerinin gerçek galibi olduğunu iddia ederek “Harika bir dört yıl oldu” dedi.
Eski Oklahoma Cumhuriyetçi Parti Başkanı Pam Pollard tarafından sosyal medyada paylaşılan videoda, Trump, tezahürat yapan misafir kalabalığı selamlıyor. Trump etkinlikte yaptığı konuşmada “Kesinlikle alışılmadık bir yıl. Bir seçimi kazandık, ancak bundan hoşlanmıyorlar, Ben buna hileli bir seçim diyorum ve her zaman kazanacağım. 2024'te yeniden adayım” ifadelerini kullandı.
DHA
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