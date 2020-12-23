Dünya Donald Trump, Prens Selman'a dokunulmazlık vermeye hazırlanıyor

Donald Trump, Prens Selman'a dokunulmazlık vermeye hazırlanıyor

Dünya

Donald Trump, Prens Selman'a dokunulmazlık vermeye hazırlanıyor

Donald Trump, Beyaz Saray'dan ayrılmadan önce Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a bir dava kapsamında yasal dokunulmazlık vermeyi düşünüyor

23 Aralık 2020, Çarşamba 14:07 Son Güncelleme:
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CNN'e konuşan kaynaklar, Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın, Suudi Arabistan eski istihbarat görevlisi Saad El-Cabri'ye suikast girişiminde yargılanma ihtimaline karşı Trump'ın yasal dokunulmazlık verebileceğini iddia etti. Saad El-Cabri, Ağustos ayında Veliaht Prens Selman'ı, Suudi Arabistan'dan kaçtıktan bir yıl sonra onu öldürmek için bir suikast timi göndermekle suçlamıştı.

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Cebri, ailesinin hukuk dışı bir terör kampanyasına maruz kaldığını, iki kardeşinin halen Suudi Arabistan'da rehine olarak alıkonulduğunu dile getirmişti. Washington Post'a göre, dokunulmazlık konusu El-Cabri'nin açtığı dava sonrası Suudi hükümetinin talebi üzerine gündeme geldi. Adalet Bakanlığı sözcüsü, Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Washington'daki Suudi Büyükelçiliği konuyla ilgili CNN yetkililerinin soru taleplerini reddetti ve bekleyen dava hakkında yorum yapmadıklarını söyledi.

CnnTürk


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