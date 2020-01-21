Kasım Süleymani suikastı ve peşinden İran'ın Irak'taki ABD üslerine füze fırlatmasıyla gerilimin zirveye çıktığı Ortadoğu'da, bugün savrulan yeni bir tehdit bir kez daha bölgeyi sarstı.

İran'ın yarı resmi haber ajansı ISNA, Ahmed Hamza adlı milletvekilinin ABD Başkanı Donald Trump'ın başına ödül koyduğunu duyurdu. Ahmed Hamza, Trump'ı kim öldürürse 3 milyon dolar nakit para vereceğini açıkladı. Hamza, Kasım Süleymani'nin memleketi Kirman'dan milletvekili. Siyasetçi, söz konusu 3 milyon doları Kirman halkı adına ödeyeceğini söyledi.

ABD'ye ait insansız hava uçakları, 3 Ocak Cuma gününün ilk saatlerinde Bağdat Havalimanı'ndan çıkan iki aracı füzeyle yok etmişti. Saldırıda İranlı komutan Kasım Süleymani ve beraberindeki heyet hayatını kaybetmişti.

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