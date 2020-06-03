Zuckerberg bu açıklamanın hemen öncesinde ise çalışanlarıyla yaptığı bir video konferans sırasında aynı gerekçeyle protesto edilmişti.

ABD Başkanı'nın George Floyd protestoları sırasında yaptığı bir paylaşıma erişim, Twitter tarafından "şiddeti yücelttiği" gerekçesiyle sınırlandırılmıştı. Facebook ise aynı paylaşımla ilgili herhangi bir adım atmamıştı.

Facebook çalışanlarının bir kısmı iş verenlerine öfkelerini, konunun gündeme geldiği sanal toplantıdan ayrılarak gösterdi.

Haberi ilk duyuran New York Times gazetesi protesto eylemine "yüzlerce" çalışanın katıldığını yazdı.

Trump paylaşımında, "Bu EŞKIYALAR, George Floyd'un anısına saygısızlık ediyor ve buna izi vermeyeceğim. Şimdi Vali Tim Walz'la konuştum. Ordunun sonuna kadar yanında olduğunu söyledi. Zorluk çıkması halinde durumu kontrol altına alacağız. Yağma başlarsa ateş açma da başlar. Teşekkür ederim" demişti.

Bunun üzerine Twitter mesaja erişimi kısıtladı ve "Bu mesaj, şiddetin yüceltilmesine ilişkin Twitter kurallarını ihlal etmektedir. Ancak Twitter, bu mesaja erişimin kamuoyunun yararına olacağı düşüncesiyle erişimi kısıtlamıştır" dedi.

Hak savunucuları yaptıkları ortak açıklamada, "Mark'ın akıl almaz açıklamaları nedeniyle hayal kırıklığına uğradık ve şoke olduk" dediler.