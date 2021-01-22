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Dondurucunun fişi yanlışlıkla çekilince corona virüs aşıları kullanılamaz hale geldi

Dünya

Dondurucunun fişi yanlışlıkla çekilince corona virüs aşıları kullanılamaz hale geldi

ABD'de bir temizlik görevlisi yanlışlıkla dondurucunun fişini çekince 1900 doz Moderna aşısı kullanılamaz hale geldi.

22 Ocak 2021, Cuma 14:01 Son Güncelleme:
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Amerika Birleşik Devletler'inde 1900 doz Moderna aşısı çöp oldu. Bir temizlik çalışanı yanlışlıkla aşıların saklandığı dondurucunun fişini çekince Kovid-19 aşıları kullanılamaz hale geldi. AbcNews'in haberine göre, olay, 19 Ocak'ta Massachusetts eyaletinin Boston kentinde şehrin en büyük sağlık merkezinin Jamaika Plain isimli kampüsünde meydana geldi.

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Boston Halk Sağlığı Sistemi Uzmanı Kyle Toto, yaptığı açıklamada, dondurucunun güvenli bir yerde olduğunu ve üzerinde de alarm sistemi bulunduğunu, temizlik sırasında fişinin yanlışlıkla prizden çıkarıldığını ancak sonrasında alarmın neden çalışmadığını araştırdıklarını söyledi.

Toto, fişinin çekilmesi üzerine dondurucudaki 1900 doz Moderna aşısının kullanılamaz hale geldiğini ifade etti. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine göre, Moderna aşıları sıfırın altında 20 derecede donmuş vaziyette tesislere ulaştırılıyor, 30 güne kadar sıfırın altında 40 derecede dondurularak saklanabiliyor.

AA


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