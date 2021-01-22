Amerika Birleşik Devletler'inde 1900 doz Moderna aşısı çöp oldu. Bir temizlik çalışanı yanlışlıkla aşıların saklandığı dondurucunun fişini çekince Kovid-19 aşıları kullanılamaz hale geldi. AbcNews'in haberine göre, olay, 19 Ocak'ta Massachusetts eyaletinin Boston kentinde şehrin en büyük sağlık merkezinin Jamaika Plain isimli kampüsünde meydana geldi.

Boston Halk Sağlığı Sistemi Uzmanı Kyle Toto, yaptığı açıklamada, dondurucunun güvenli bir yerde olduğunu ve üzerinde de alarm sistemi bulunduğunu, temizlik sırasında fişinin yanlışlıkla prizden çıkarıldığını ancak sonrasında alarmın neden çalışmadığını araştırdıklarını söyledi.

Toto, fişinin çekilmesi üzerine dondurucudaki 1900 doz Moderna aşısının kullanılamaz hale geldiğini ifade etti. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine göre, Moderna aşıları sıfırın altında 20 derecede donmuş vaziyette tesislere ulaştırılıyor, 30 güne kadar sıfırın altında 40 derecede dondurularak saklanabiliyor.

AA







