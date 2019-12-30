'Döneceğim' diyen Cem Uzan hakkında mahkemeden karar

Nedim Şener'in bugünkü yazısından ilgili kısım şöyle:

"Cem Uzan'a bir cevap da yargıdan"

Firari Cem Uzan, sosyal medya üzerinden bir süredir Türkiye’ye döneceğini hatta Cumhurbaşkanı olacağını yazıyordu. Geçen hafta bu köşede, “Dönerse kaçırdığı paralar devlete olan borcunu, ömrü ise aldığı hapis cezalarını yatmaya yetmez” diye yazmıştım. Çünkü Cem Uzan’ın TMSF’ye 5, Maliye’ye 1 milyar dolar borcu var. Bugüne kadar yargılandığı davalarda ise Yargıtay tarafından da onanmış 50 yıla yakın hapis cezası. Ayrıca hakkında 12 ayrı suçtan yakalama kararı bulunuyor. Cem Uzan dönmek için avukatlarını da görevlendirmiş, hakkındaki davaların FETÖ’den ihraç edilen savcılar tarafından açıldığını, FETÖ’cü hâkimler tarafından yargılandığını belirterek yeniden yargılanma talebinde bulunmuş. Edindiğim bilgiye göre Pamukova’daki çiftliği bastığı için üç suçtan aldığı 2’şer yıllık hapis cezaları ile ilgili yeniden yargılanma talebi mahkeme tarafından reddedilmiş. Ayrıca İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen 23 yıl hapis cezası ile ilgili yargılama talebi de reddedildi.

Yakında 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği 18 yıl 5 ay hapis ve 4 milyar 400 milyon TL para cezası ile ilgili cezaya ilişkin itirazı da karara bağlanacaktır. Yani, yazdığım gibi Cem Uzan’ın “Döneceğim” diyerek yaptığı “Uzanvari bir uyanıklık”, nokta.