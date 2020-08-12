Genellikle sık sık duyduğumuz kelimeler arasında yerini alan dönence ne demek? Dönence ne anlama gelir? Dönencenin kelime anlamı için haberimize bir göz atın.

TDK'ye göre dönence kelime anlamı:

Yerküre üzerinde, güneş ışınlarının yılda iki kez dik açı ile geldiği, sıcak kuşağın kuzey ve güney sınırlarını oluşturan ve Ekvator'un 23° 27' kuzey ve güneyinden geçtiği varsayılan iki çemberden her biri, tropika.



