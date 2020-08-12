Dönence ne demek? Dönence ne anlama gelir?
Günlük hayatta sık sık kullanılan kelimeler arasında yer alan dönence kelimesinin anlamı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Peki, dönence ne demek? Dönence ne alama gelir? Dönence anlamı için haberimize bir göz atın.
12 Ağustos 2020, Çarşamba 17:06 Son Güncelleme:
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Genellikle sık sık duyduğumuz kelimeler arasında yerini alan dönence ne demek? Dönence ne anlama gelir? Dönencenin kelime anlamı için haberimize bir göz atın.
TDK'ye göre dönence kelime anlamı:
Yerküre üzerinde, güneş ışınlarının yılda iki kez dik açı ile geldiği, sıcak kuşağın kuzey ve güney sınırlarını oluşturan ve Ekvator'un 23° 27' kuzey ve güneyinden geçtiği varsayılan iki çemberden her biri, tropika.
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