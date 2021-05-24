Döner kardeşlerden darp, tehdit! 'Seni Bergen gibi yaparım'

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin geçen yıl ‘Döner Kardeşler’ adındaki suç örgütüne yönelik operasyonu sonrası 12’si tutuklu 28 kişi hakkında dava açılmıştı. Anılan davada kendisi 119 yıla kadar, ağabeyi Turhan Döner ise 105 yıla kadar hapis istemi ile yargılanan Emirhan Döner bu kez yeni bir soruşturma ile gündemde.

Emirhan Döner, Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı dosyadan geçen 17 Şubat’ta tahliye oldu. Döner, cezaevinden çıktığı gibi, aynı dosya kapsamında yargılanan eski sevgilisi Şenay Şentürk’ün, kızları ile yaşadığı eve gitti. Döner, tutuklu bulunduğu süreçte cezaevine telefon sokmadığı gibi, suç örgütü ile ilgili bildiklerini emniyete ve mahkemeye anlatacağını öğrendiği Şentürk’ü evinde darp etmeye başladı.

KIZININ GÖZÜNÜN ÖNÜNDE DARP ETTİ

Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre Şentürk, 3 yaşındaki kızının gözleri önünde saatlerce darp edildi. Şentürk ifadesinde şöyle konuştu: “Emirhan Döner, başıma yumruk attı, boğazımı sıktı. Bu kişi bana, ‘Sende silinmeyecek izler bırakır, kızını elinden alır seni de yaşatmam’ dedi. Banka şifrelerimi alarak kızım için biriktirdiğim 36 bin 500 lirayı, ailesine ait Sizinki E-Ticaret isimli şirkete gönderdi. Yine 5 bin lirayı da silah alımı için S.S. isimli bir kişiye gönderdi. Bu kişi, bir süre önce de bana kredi çektirerek 76 bin lirayı, yengesi B. Döner’in hesabına göndertti. Kredi borcu da üstüme kaldı” dedi.

Şentürk’ün başvurusu üzerine Büyükçekmece Aile Mahkemesi, Döner hakkında 3 ay uzaklaştırma kararı verdi. Şentürk’ün başvurusu üzerine Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı da, Emirhan Döner ve kardeşi Recep Döner hakkında, ‘gasp’, ‘tehdit’, ‘darp’ ve ‘hakaret’ suçlarından soruşturma başlattı. Şenay Şentürk, savcılık başvurusunda “Emirhan Döner beni tetikçilerine vurdurmak için plan yapıyor” diyerek, Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan 28 isim arasında yer alan Hasan Hüseyin Özaslan ile Yunus Tatlı’nın kendisini sürekli tehdit ettiklerini söyledi.

Döner, sosyal medya üzerinde 14 Ağustos 1989’da yaşamını yitiren Bergen’in bir fotoğrafını paylaştı. “Benim sonum da Bergen gibi yapılmak isteniyor” diyen Şentürk, “Bir kadının, yüzü ile tehdit edilmesi kadar ağır bir durum olamaz. O paylaşımı gördüğüm günden beri ağlıyorum. Bana veya kızıma her türlü zararı verebilecek güçteler” diye konuştu. Eşi Halis Serbes’in, yüzüne kezzap attırması sonrası bir gözü kör olan Bergen, boşandığı eşi tarafından Adana Pozantı’da bıçaklanarak yaşamını yitirdi.

HÜRRİYET