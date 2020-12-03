Doom Eternal, Xbox Game Pass PC üyeliğine eklendi

Doom Eternal, id Software tarafından geliştirildi ve Bethesda Softworks tarafından bu sene mart ayında yayınlandı. Hem oyuncular hem de eleştirmenler tarafından beğenilen oyun şimdiyse Xbox Game Pass PC üyeliğine eklendi. Ekim ayında Xbox konsolları için Game Pass kütüphanesine eklenen oyun, 2 ay aranın ardından PC için de kütüphaneye ekleniyor.

Oyun, Xbox Game Pass PC kütüphanesine Super Gore Nest Master Level adındaki yeni içeriğiyle birlikte eklenecek. Yapılan açıklamaya göre Super Gore Nest Master Level, tıpkı daha önce çıkan Master Level'lar gibi savaş deneyimini daha 'çılgın' bir hale getirecek. Ayrıca yeni zorluk seviyeleri ve modları da oyuna ekleyecek.



