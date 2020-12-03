Bilim & Teknoloji Doom Eternal, Xbox Game Pass PC üyeliğine eklendi

Doom Eternal, Xbox Game Pass PC üyeliğine eklendi

Bilim & Teknoloji

Doom Eternal, Xbox Game Pass PC üyeliğine eklendi

Doom Eternal, Microsoft'un popüler oyun servisi Xbox Game Pass'e eklendi. Konsol oyuncularının ekim ayından beri abone oldukları sisteme ekleyebildiği oyun sonunda PC sürüm için uyarlanan abonelik sisteminde de erişime açıldı.

03 Aralık 2020, Perşembe 12:54 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Doom Eternal, id Software tarafından geliştirildi ve Bethesda Softworks tarafından bu sene mart ayında yayınlandı. Hem oyuncular hem de eleştirmenler tarafından beğenilen oyun şimdiyse Xbox Game Pass PC üyeliğine eklendi. Ekim ayında Xbox konsolları için Game Pass kütüphanesine eklenen oyun, 2 ay aranın ardından PC için de kütüphaneye ekleniyor.

Günün önemli manşetleri için tıkla

Oyun, Xbox Game Pass PC kütüphanesine Super Gore Nest Master Level adındaki yeni içeriğiyle birlikte eklenecek. Yapılan açıklamaya göre Super Gore Nest Master Level, tıpkı daha önce çıkan Master Level'lar gibi savaş deneyimini daha 'çılgın' bir hale getirecek. Ayrıca yeni zorluk seviyeleri ve modları da oyuna ekleyecek.


;
Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Murat Gülderen
Dijital dönüşüme Türkiye damgası
Murat Gülderen
Bilal Emin Turan
Ekonomide 25 yıllık büyük dönüşüme tanıklık ettik
Bilal Emin Turan
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Instagram hesaplarını 5 saniyede kapattıran fotoğraf: Jonathan Galindo