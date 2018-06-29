Kadınlar tenisinin gelmiş geçmiş en iyi oyuncusu olarak gösterilen ve hamileliğin ardından kortlara yeniden geri dönen yıldız raket, doping testi için kendisinden numune almak isteyen görevlileri geri çevirdi.

ABD'li yıldız sporcu, son dönemde kendisinin bu konuda çok fazla teste tabii tutulduğunu ve ortada adil olmayan bir durum olduğunu savundu. USADA doping kontrol memurunun sabah saatlerinde Williams’ın evine geldiği ancak numune alamadan evden ayrılmak zorunda kaldığı ortaya çıktı.

Serena Williams’ın 2018 yılı içerisinde halihazırda beş kez doping testinden geçtiği belirtildi. Serena Williams’ın konuyla ilgili şikayetini hem USADA hem de WTA’ye bildirdiği ifade edildi.