Hollywood yıldıızı Doris Day yaşamını yitirdi. Hem şarkıcı hem de oyuncu olan ünlü ismin ölüm haberi sevenlerini üzüntüye boğarken onu tanımayanlar "Doris Day kimdir?" sorusuna cevap aramaya başladı. İşte ünlü yıldız hakkındaki bilgiler...

DORIS DAY KİMDİR?

Doris Day, Amerika'nın en verimli kadın oyuncularından biridir.

Doris Day, 3 Nisan 1922 tarihinde Cincinnati, Ohio, ABD'de doğmuştur. Tam adı Doris Mary Ann Von Kappelhoff’dır. Annesi Alma Sophia ev hanımı, babası bir müzik öğretmeni ve koro şefi William Joseph Kappelhoff’dur. Çok küçükken anne babası boşandı, annesi ile birlikte yaşadı. Dans etmeyi seven Doris Day, 14 yaşında iken bir erkek arkadaşı ile yerel bir dans yarışmasına katılıp 500 dolar ödül kazandı. Dansçı olarak hayatına devam etmek isteyen Doris Day, Hollywood'a taşınacağı gün 13 Ekim 1937 tarihinde bir trafik kazası geçirdikten sonra dansçı olma hayallerine veda etti. Bunun üzerine 17 yaşında şarkıcı olmaya karar verdi.

Doris Day, 1939 yılında Les Brown adlı bir gurupta şarkıcı olarak meslek hayatına başladı. Bu gurupta 1941 yılında evlendiği tromboncu Albert Paul Jorden ile tanıştı. Ancak oğlunun doğumundan bir sene sonra eşinin şiddete başvurması sebebi ile 1943 yılında boşandı. Daha sonra bu guruptan ayrılarak şarkıcılığa "Doris Day" adı ile müzikhol ve büyük orkestralar ile solo olarak 1967 yılına kadar devam etti. Doris Day, 1948 yılında sinema oyunculuğuna başladı. Birçok komedi filmlerinde Rock Hudson'un veya Cary Grant'ın partneri olarak rol almıştır. 1952 yılında “The Winning Team” filminde sonradan 33. Kaliforniya Valisi ve 40. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olacak olan Ronald Reagan ile beraber rol aldı. 1952 yılında 3. eşi film yapımcısı Martin Melcher ile beraber kendi prodüksiyon şirketi Arwinroductions'ı kurdular.

1953 yılında büyük bir hit olan “Calamity Jane” filminde başrolde oynadı. 1959 yılında “Pillow Talk / Yastık sohbeti” filminde Rock Hudson ile birlikte rol aldı. 1960 yılında “Please Don't Eat the Daisies / Sevgili Kocam” filminde David Niven ile birlikte oynadı. Doris Day özellikle de 1956 yılında Alfred Joseph Hitchcock'un “The Man Who Knew Too Much” filminde söylediği "Que Sera Sera" adlı şarkıdaki unutulmaz yorumu ile dünya sinema seyircilerinin hafızalarında yer etmiştir. 1965 yılında “Do Not Disturb” filminde ve 1966 yılında “The Glass Bottom Boat / Şirin Hafiye” filminde Rod Taylor ile başrolde idi. Eşinin kendinden habersiz ölmeden önce yapmış olduğu sözleşmeler gereğince 1968 – 1973 yılları arasında televizyonda “The Doris Day Show” programını yapmak zorunda kaldı. Doris Day, 14 Nisan 1976 tarihinde dördüncü kez evlendi ve 2 Nisan 1982 tarihinde boşandıktan sonra kendini hayvanlara adayarak ev hayvanları ve ev hayvanlarının bakımını savunan Carmel, Kaliforniya'daki Doris Day Animal League'i yönetmeye başladı. 2004 yılında ABD başkanı George W. Bush tarafından Özgürlük Madalyası verildi, ancak uçak korkusu yüzünden ödülünü almaya gidemedi. Evlilikleri : 1.Eşi : Tromboncu Albert Paul Jorden (17 Nisan 1941 - 8 Şubat 1943) (boşanmış) (Terry Melcher (d. 1942- ö.2004) adında bir oğlu vardı.) 2.Eşi : Saksofoncu George Weidler (30 Mart 1946 - 31 Mayıs 1949) (boşanmış) 3.Eşi : Film yapımcısı Martin Melcher (3 Nisan 1951 - Nisan 1968) (onun ölümü) 4.Eşi : Barry Comden (14 Nisan 1976 - 2 Nisan 1982) (boşanmış)