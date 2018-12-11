Dövizli askerlik başvuruları başladı! Başvuru nasıl yapılır?

Her yıl dövizle askerlik başvuruları gerçekleşiyor. Milli Savunma Bakanlığı az önce "Yabancı ülkelerde yaşayan yükümlülerin dövizle askerlik hizmeti uygulamasından yararlanma şartlarından biri olan “uzaktan eğitim” alma ile ilgili site 11 Aralık 2018 tarihinden itibaren hizmete açılmıştır." duyurusunda bulundu.

DÖVİZLE ASKERLİK UZAKTAN EĞİTİMİ'NE NASIL BAŞVURULUR?

Yabancı ülkelerde yaşayan yükümlülerin dövizle askerlik hizmeti uygulamasından yararlanma şartlarından biri olan “uzaktan eğitim” alma ile ilgili site 11 Aralık 2018 tarihinden itibaren hizmete açılmıştır.

2. Dövizle askerlik hizmetinden faydalanacak yükümlüler “https://dovizle.msb.gov.tr” adresinden “T.C MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI DÖVİZLE ASKERLİK UZAKTAN EĞİTİM PORTALI” adlı siteye giriş yapabileceklerdir.

3. Bu siteye girerek uzaktan eğitim programını tamamlayan yükümlü vatandaşlarımız; kanununda belirtilen belgelerle birlikte bağlı bulundukları Büyükelçiliklere ve/veya konsolosluklara müracaat ederek Dövizle askerlik hizmetini tamamlamış olacaklardır.