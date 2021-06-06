Türkiye Dövüş için özel ring hazırlamışlar! Suçüstü yakalandılar, ortalık karıştı…

Dövüş için özel ring hazırlamışlar! Suçüstü yakalandılar, ortalık karıştı…

Türkiye

Dövüş için özel ring hazırlamışlar! Suçüstü yakalandılar, ortalık karıştı…

Son dakika haberine göre; Kırıkkale'de horoz dövüşü düzenleyerek gelir elde eden derneğe yapılan baskında 69 kişiye, 431 bin 250 lira ceza kesildi.

06 Haziran 2021, Pazar 08:51 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Kırıkkale Eski Sanayi Sitesi'nde bir dernekte horoz dövüştürüldüğü ihbarı alan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Bürosu Amirliği ekipleri ile İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri harekete geçti. Polis, derneğin horoz dövüş düzenlediği binaya baskın yaptı. Dövüş için özel olarak hazırlanan ringde horoz dövüştüren 69 kişi, suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan kişilerin, polise mukavemet göstermesi üzerine arbede çıktı. Polis ekipleri, çıkan arbedeyi dağıtmak için dernekte bulunanlara biber gazıyla müdahale etti. Aralarında horoz sahiplerinin de bulunduğu 69 kişiye koronavirüs tedbirlerini ihlal etmek ve horoz dövüştürmekten toplam 431 bin 250 TL para cezası kesildi.

Ayrıca, 20 horoza el konularak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Burak CAN/ DHA

Yazarlarımızdan
Banu Şen
Savunma sanayisinin kalbi yeni turizm cenneti Kırıkkale
Banu Şen
Rauf Tamer
Yeni yelpaze
Rauf Tamer
Hakan Çelik
Daha yaşanır bir dünya için
Hakan Çelik
Şirin Sever
Anneyle travmalarınız hayatınızı yönetir!
Şirin Sever
Murat Gülderen
Efsaneler geri döndü
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
100 yaşına kadar öğreten Haydar Hocam
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Müsilaj insan sağlığına zararlı mı?
Murat Çelik
Erkut Can
COVID-19 çok azaldı, artık kontrollerinizi yaptırın
Erkut Can
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER LGS heyecanı... Bakanlık duyurdu, kısıtlamadan muaf olacaklar!