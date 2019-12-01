Down sendromlu sporcu Talha Ahmet Erdem, altın madalya kazandı Milli joduco Talha Ahmet Erdem, Portekiz'deki turnuvada Türkiye'ye altın madalya kazandırdı. Down sendromlu sporcunun bu başarısı Türkiye için de bir ilk oldu. Talha Ahmet Erdem T23 kategorisinde 81 kiloda yarıştı.