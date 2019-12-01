Down sendromlu sporcu Talha Ahmet Erdem, altın madalya kazandı
Milli joduco Talha Ahmet Erdem, Portekiz'deki turnuvada Türkiye'ye altın madalya kazandırdı. Down sendromlu sporcunun bu başarısı Türkiye için de bir ilk oldu. Talha Ahmet Erdem T23 kategorisinde 81 kiloda yarıştı.
Milli sporcu Talha Ahmet Erdem, Portekiz'de düzenlenen Down Sendromlular Dünya Judo Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak Türkiye'ye bu alanda ilk dünya şampiyonluğunu kazandırdı.
Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu'nun yaptığı açıklamada Portekiz'in Guimares şehrinde düzenlenen turnuvada Talha Ahmet Erdem, 81 kiloda yarıştı.
Finalde Portekizli Corte Diogo'yu 4-2 yenen Erdem, şampiyonluğa ulaştı.
Bir diğer milli sporcumuz Mehmet Can Topal ise T21 kateforisi finalinde ev sahibi Maia Hugo'ya 2-1 kaybetti ve gümüş madalya kazandı.