Tv8'in en iddialı stil yarışması Doya Doya Moda'da bugün yeni bir hafta başladı. Her gün belirlenen konseptlere göre hazırlanana yarışmacılar bugün 'kendi tv programında sunucu oluyorlar' konsepti için hazırlıklarını yaptılar. Doya Doya Moda 1 Mart 2021 puan durumu nedir? Doya Doya Moda'da günün birincisi kim oldu? gibi soruların yanıtları araştırılmaya başlandı. İşte tüm merak edilenler...

DOYA DOYA MODA 1 MART PAZARTESİ GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM?

Doya Doya Moda yarışmasında haftaya 15 puan alarak birinci başlayan kişi Elif ve Ceren oldu.

DOYA DOYA MODA 1 MART 2021 PUAN DURUMU

Elif: 15

Ceren: 15

Rabia: 9

Ayça: 9

Birben: 13

Rüya: 13

Özde: 12