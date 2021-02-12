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Doya Doya Moda 12 Şubat kim elendi? Haftanın birincisi kim açıklandı mı? Altın kolyeyi kim aldı?

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Doya Doya Moda 12 Şubat kim elendi? Haftanın birincisi kim açıklandı mı? Altın kolyeyi kim aldı?

TV8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda'da haftanın finali heyecanı başladı. Yarışmacılar bugün Sevgililer Günü konseptiyle podyuma çıkacak. TV 8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda'da bu hafta kimin eleneceği yarışmanın takipçileri tarafından merak konusu oldu. Doya Doya Moda'da 12 Şubat kim elendi? Haftanın birincisi kim? Altın kolyeyi kim aldı?

12 Şubat 2021, Cuma 17:05 Son Güncelleme:
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Doya Doya Moda'da bu hafta elenen isim bugün belli oluyor! Ivana Sert, Seray Sever, Uğurkan Erez ve Gülşah Saraçoğlu'nun jüri koltuğunda oturduğu Doya Doya Moda'da büyük beden ve kilolu 6 kadın hafta içi her gün şıklık yarışına giriyor. TV8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda'da yarışmacılar her gün farklı bir konseptle jüri karşısına çıkıyor. Doya Doya Moda yarışmacılarına 6 erkek yarışmacı da eşlik ediyor. Peki, Doya Doya Moda 12 Şubat haftanın birincisi kim oldu? Bu hafta kim elendi?

Doya Doya Moda 12 Şubat Cuma haftanın birincisi kim?

Bu hafta kadınlarda 96 puan alarak Ceren 3. kolyesini aldı. Erkeklerde ise 109 puan alarak diğer yarışmacılara fark atıp saatin sahibi Adnan oldu.

Kim elendi?


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