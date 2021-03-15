Geçtiğimiz cuma günü Elif Nil Elden'in birinciliği ile sona eren haftasının ardından Doya Doya Moda'da yeni bir maraton ekranlara geliyor. İki sezona damga vuran yarışmacıların birbirleri ile rekabet edeceği maratonda yine kolye için kıyasıya mücadele ediliyor. Peki, Doya Doya Moda 15 Mart Pazartesi All Star 1. bölüm kim birinci oldu? Doya Doya Moda puan durumu...

DOYA DOYA MODA 15 MART PAZARTESİ GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM?

Doya Doya Moda 15 Mart Pazartesi günü birincisi henüz açıklanmadı.

DOYA DOYA MODA 15 MART PUAN DURUMU

Doya Doya Moda 15 Mart Pazartesi günü puan durumu henüz açıklanmadı.



