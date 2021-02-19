Magazin Doya Doya Moda 19 Şubat kim elendi? Açıklandı mı? Doya Doya Moda 19 Şubat haftanın birincisi kim? Altın kolyeyi kim aldı?
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  • Doya Doya Moda 19 Şubat kim elendi? Açıklandı mı? Doya Doya Moda 19 Şubat haftanın birincisi kim? Altın kolyeyi kim aldı?

Doya Doya Moda 19 Şubat kim elendi? Açıklandı mı? Doya Doya Moda 19 Şubat haftanın birincisi kim? Altın kolyeyi kim aldı?

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Doya Doya Moda 19 Şubat kim elendi? Açıklandı mı? Doya Doya Moda 19 Şubat haftanın birincisi kim? Altın kolyeyi kim aldı?

TV8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda'da haftanın finali heyecanı başladı. Yarışmacılar bugün “Kardeşimin Düğününe Gidiyorum” konseptiyle podyuma çıktı. TV 8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda'da bu hafta kimin elendiği yarışmanın takipçileri tarafından merak konusu oldu. Doya Doya Moda'da 19 Şubat kim elendi? Doya Doya Moda 19 Şubat haftanın birincisi kim? Altın kolyeyi ve saati kim aldı?

19 Şubat 2021, Cuma 15:43 Son Güncelleme:
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Ivana Sert, Seray Sever, Uğurkan Erez ve Gülşah Saraçoğlu'nun jüri koltuğunda oturduğu Doya Doya Moda'da büyük beden ve kilolu 6 kadın hafta içi her gün şıklık yarışına giriyor. TV8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda'da yarışmacılar her gün farklı bir konseptle jüri karşısına çıkıyor. Doya Doya Moda yarışmacılarına 6 erkek yarışmacı da eşlik ediyor. Peki, Doya Doya Moda 19 Şubat haftanın birincisi kim oldu? Doya Doya Moda 19 Şubat bugün kim elendi? Altın kolyeyi kim aldı?

DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU 19 ŞUBAT 2021

KIZLARIN FİNALDE ALDIĞI PUANLAR

Birben

Rabia

Özde

Ceren

Elif Nil

Tuğçe

ERKEKLERİN FİNALDE ALDIĞI PUANLAR

Batıcan

Mehmet

Adnan

Meriç

Erhan

Arif

DOYA DOYA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM?

Doya Doya haftanın birincisi henüz belli olmadı.

DOYA DOYA MODA BU HAFTA KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda'nın bu hafta elenen isim henüz belli olmadı.

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