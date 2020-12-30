Magazin Doya Doya Moda 30 Aralık Çarşamba günü birincisi kim oldu? Puan durumu ne?

Doya Doya Moda 30 Aralık Çarşamba günü birincisi kim oldu? Puan durumu ne?

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Doya Doya Moda 30 Aralık Çarşamba günü birincisi kim oldu? Puan durumu ne?

Doya Doya Moda'da yeni haftanın üçüncü konsepti belli oldu. TV 8 ekranlarında yayınlanan ve hafta içi her gün 14.15'te ekrana gelen büyük beden moda yarışmasında bugünün konsepti “Hediye Kabul Etmiyorum” konsepti oldu. 30 Aralık Çarşamba günü birincisi kim? Doya Doya Moda 30 Aralık puan durumu ne?

30 Aralık 2020, Çarşamba 17:47 Son Güncelleme:
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Tv8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda'da haftanın üçüncü günüde yarışmacılar altın kolyeye sahip olabilmek için kıyasıya yarışıyor. Jüri koltuğunda Gülşah Saraçoğlu, Seray Sever ve Uğurkan Erez'in oturduğu Doya Doya Moda'da 7 yarışmacı, haftanın beş günü belli bir konsept dahilinde yaptıkları kombinlerle yarışıyor. 30 Aralık Çarşamba günü birincisi kim? İşte puan durumu

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Doya Doya Moda 30 Aralık birinci kim?

Doya Doya Moda hafta içi her gün 14.15'te ekrana geliyor. Kilolu ve büyük bedene sahip 7 kadının, moda alanında kendini en iyi ifade eden yarışmacı olarak mücadele verdiği yarışmanın her bölümünde belli bir konsept oluyor. Doya Doya Moda 30 Aralık Çarşamba günü yarışmacılar “Hediye Kabul Etmiyorum” konseptiyle yarışıyor. Doya Doya Moda 30 Aralık birincisi 16 puanla Özde oluyor.

30 Aralık puan durumu

Özde: 16

Bahar: 14

Birben: 10

Sabiha: 9

Ceren: 7

Rabia: 15

Ayşegül: 6

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