Magazin Doya Doya Moda 7 Ocak Perşembe gün birincisi kim? Güncel puan durumu nedir?

Doya Doya Moda 7 Ocak Perşembe gün birincisi kim? Güncel puan durumu nedir?

Magazin

Doya Doya Moda 7 Ocak Perşembe gün birincisi kim? Güncel puan durumu nedir?

Doya Doya Moda'da kıyasıya rekabet devam ediyor. Birbirinden iddialı 7 yarışmacı en iyi kombinlerini yapmak için mücadele veriyor. Sevilen yarışmada bugün günün konsepti 'konseptimi sen belirle' olarak belirlendi. Yarışmacılar kendilerine en yakışan kombini yapmak için uğraştılar. Peki, Doya Doya Moda 7 Ocak Perşembe gün birincisi kim? Güncel puan durumu nedir?

07 Ocak 2021, Perşembe 17:37 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Doya Doya Moda'da bugün heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Kilolu ve büyük bedene sahip 7 kadının, moda alanında kendini en iyi ifade eden yarışmacı olarak mücadele ettiği yarışmada kıyasıya rekabet sürüyor. Doya Doya Moda'da bugün günün konsepti 'konseptimi sen belirle' olarak belirlendi. Peki, en iyi kombini kim yaptı? Gün birincisi kim oldu?

Günün önemli manşetleri için tıkla

Günün birincisi kim?

Doya Doya Moda 7 Ocak Perşembe gün birincisi 20 tam puan alarak Birben ve Özde oluyor.

Puan durumu nedir?

Doya Doya Moda güncel puan durumu:

Birben : 20

Rabia : 10

Özde : 20

Ceren : 15

Bahar : 19

Ayşegül : 5

Gülnaz :19

Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
7 Ocak 2021 günlük burç yorumları
Filiz Özkol
Şirin Sever
Kadın bedeni obje değil ama sen hiç değilsin!
Şirin Sever
Mehmet Coşkundeniz
Olaylar olaylar
Mehmet Coşkundeniz
Uğur Alkapar
Online ve biletli
Uğur Alkapar
Bekir Saçar
2021 nasıl bir yıl olacak?
Bekir Saçar
Öner Döşer
Baş döndürücü hızda bir haftaya hazır mısınız?
Öner Döşer
Funda Duru
Bir Instagram hesabının anatomisi: Ajda Pekkan
Funda Duru
Gökçen Erdoğan
Yeni sevişmeler
Gökçen Erdoğan
Hande Kazanova
28 Aralık haftası burçlar
Hande Kazanova
Sercan Yaşar
Ya Burak Altındağ Senarist olursa?
Sercan Yaşar
Yasemin Candemir
Lagerfeld mücevherleri açık artırmayla gün ışığına çıkıyor
Yasemin Candemir
Elif Demirtaş Bilir
Masumlar Apartmanı’nda düğüm çözülüyor!
Elif Demirtaş Bilir
İrem Haliloğlu
Yay burcunda gerçekleşecek tam Güneş Tutulması burcunuzu nasıl etkileyecek?
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Survivor'a giden Cemal Hünal'a eşi Lale Cangal'dan destek