Doya Doya Moda'da bugün heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Kilolu ve büyük bedene sahip 7 kadının, moda alanında kendini en iyi ifade eden yarışmacı olarak mücadele ettiği yarışmada kıyasıya rekabet sürüyor. Doya Doya Moda'da bugün günün konsepti 'konseptimi sen belirle' olarak belirlendi. Peki, en iyi kombini kim yaptı? Gün birincisi kim oldu?

Günün birincisi kim?

Doya Doya Moda 7 Ocak Perşembe gün birincisi 20 tam puan alarak Birben ve Özde oluyor.

Puan durumu nedir?

Doya Doya Moda güncel puan durumu:

Birben : 20

Rabia : 10

Özde : 20

Ceren : 15

Bahar : 19

Ayşegül : 5

Gülnaz :19