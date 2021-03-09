Tv8'in en iddialı stil yarışması Doya Doya Moda'da bugün yeni bir hafta başladı. Her gün belirlenen konseptlere göre hazırlanana yarışmacılar en iyi kombini yapmak için kıyasıya mücadele ediyor. Doya Doya Moda 9 Mart 2021 puan durumu nedir? Doya Doya Moda'da günün birincisi kim oldu? gibi soruların yanıtları araştırılmaya başlandı. İşte tüm merak edilenler...

DOYA DOYA MODA 9 MART SALI GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM?

Doya Doya Moda yarışmasında en yüksek puanı alıp günün birincisi olan isim henüz açıklanmadı.

DOYA DOYA MODA 9 MART 2021 PUAN DURUMU

Doya Doya Moda 9 Mart Salı günü puan durumu henüz açıklanmadı.



