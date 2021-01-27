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Doya Doya Moda gün birincisi kim oldu? 27 Ocak 2021 puan durumu ve günün birincisi açıklandı mı?

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Doya Doya Moda gün birincisi kim oldu? 27 Ocak 2021 puan durumu ve günün birincisi açıklandı mı?

Hafta içi her gün ekrana gelen Doya Doya Moda gün birincisi ve puan durumu merak ediliyor. Her gün farklı konsept stiliyle jüri karşısına çıkan büyük beden yarışmacılar en yüksek puanı almak için çabalıyor. Erkek ve kadın yarışmacıların rekabet ettiği programda gün birincisi büyük ödüle adım adım yaklaşırken en düşük puanı alan yarışmaya veda ediyor. Rekabetin en üst düzeyde olduğu Doya Doya Moda gün birincisi kim oldu? 27 Ocak 2021 puan durumu ve haftanın birincisi açıklandı mı?

27 Ocak 2021, Çarşamba 19:01 Son Güncelleme:
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Doya Doya Moda haftanın üçüncü gününde yeni bölümüyle ekrana geliyor. Gündüz kuşağı programında stil konusunda kendilerine güvenene kadın ve erkekler günün birincisi olmak için kapışıyor. 26 Ocak Salı kadınlarda Ceren 15 puan, erkeklerde ise Ahmet 15 puan ile zirvede yer aldı. Bugün ise yine bambaşka konseptle mücadele devam ediyor. Peki Doya Doya Moda gün birincisi kim oldu? 27 Ocak 2021 puan durumu ve haftanın birincisi açıklandı mı?

Tv8'in stil yarışması Doya Doya Moda gün birincisi ve puan durumu bugün belli oluyor. Gülşah Saraçoğlu, Seray Sever, Uğurkan Erez ve Ivana Sert'in jüri olduğu yarışmada haftanın üçüncü günü için kadınlar ve erkekler en yüksek puanları alarak günü birinci tamamlamak istiyor…

Doya Doya Moda 27 Ocak Çarşamba günü birincisi kim? Puan durumu

Doya Doya Moda gün birincisi kadınlarda Özde ve Rabia, erkeklerde ise Erhan oldu.

Doya Doya Moda programında 27 Ocak Çarşamba günü puan durumu şöyle;

Bahar:12

Özde:16

Rabia:16

Ayşegül:7

Ceren:14

Tuğçe:6

Birben:15

Erkek yarışmacılar

Adnan:18

Emre:17

Erhan:20

Ufuk:8

Mehmet:12

Ahmet:

Batıcan:10

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