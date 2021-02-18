Magazin Doya Doya Moda'da günün birincisi kim? 18 Şubat 2021 Perşembe güncel puan tablosu...

Doya Doya Moda'da günün birincisi kim? 18 Şubat 2021 Perşembe güncel puan tablosu...

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Doya Doya Moda'da günün birincisi kim? 18 Şubat 2021 Perşembe güncel puan tablosu...

Ekranların fenomen yarışma programı Doya Doya Moda'da heyecan dolu dakikalar yaşanmaya devam ediliyor. Kızlar ve erkeklerin birlikte yarıştığı programda bugün günün konsepti 'lansmana gidiyorlar' olarak belirlendi. Peki, Doya Doya Moda 18 Şubat 2021 puan tablosu nedir? Günün birincisi kim oldu? Merak edilenler haberimizde.

18 Şubat 2021, Perşembe 15:42 Son Güncelleme:
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Tv8'in büyük bir ilgi ile takip edilen moda programı yarışması Doya Doya Moda'da yarışmacılar her gün belirli konseptlere göre hazırlanıyorlar. Kızlar ve erkeklerin birlikte yarıştığı programda bugün günün konsepti 'lansmana gidiyorlar' olarak belirlendi. Peki, Doya Doya Moda 18 Şubat 2021 puan tablosu nedir? Günün birincisi kim oldu? Merak edilenler haberimizde.

DOYA DOYA MODA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Doya Doya Moda'da günün birincisi kadınlarda Özde olurken erkeklerde ise Adnan, Ali Nail ve Arif birinciliği paylaştılar.

18 ŞUBAT 2021 PERŞEMBE PUAN DURUMU

Tuğçe: 8

Rabia: 12

Özde: 17

Ceren: 14

Birben: 8

Elif: 15

Ali Nail: 20

Adnan: 20

Arif: 20

Mehmet: 7

Batıcan: 9

Meriç: 8

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