Doya Doya Moda’da kim elendi, haftanın birincisi hangi yarışmacı oldu? 8 Ocak Doya Doya Moda’da elenen isim ve altın kolyenin sahibi...

Her Cuma olduğu gibi gündüz kuşağı yarışma programı izleyenlerinin "Doya Doya Moda'da kim elendi" sorusuyla gündemine geliyor. 42 beden üstü hanımların modaya ve konseptlere uygun şekilde yaptığı kombinlerini jüri üyelerine sunduğu programda heyecan hız kesmeden devam ediyor. Peki, 8 Ocak Bugün Doya Doya Moda'da kim elendi, kim gitti? Doya Doya Moda haftanın birincisi ve kolyenin sahibi hangi yarışmacı oldu? İşte detaylar…

Doya Doya Moda'da kim elendi?

İzleyenlerinin hafta içi her gün ekranlara kilitleyen Doya Doya Moda programında haftanın son günü geldi. Yarışmacılar beş gün boyunca jüriler tarafından belirlenen konseptlere uygun olarak kombinlerini yarıştırdı. Doya Doya Moda potasına bu hafta Ayşegül ve Gülnaz girdi. Ayşegül yarışmaya bir hafta daha devam etme şansını yakalarken elenen isim Gülnaz oldu.

Ceren:30

Bahar:27

Özde:24

Rabia:27

Ayşegül:23

Gülnaz:13

Birben:22

Doya Doya Moda 8 Ocak Cuma günün birincisi kim?

Doya Doya Moda yarışmasında haftanın birincisi ve altın kolyenin sahibi Ceren oldu.