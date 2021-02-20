Doyurucu salata arayanlara: Lakerda salatası tarifi
Kilo vermeye uğraşanlar ama salatayla bir türlü doyamayanlar için bir öğünde dolu dolu doymanızı sağlayacak lakerda salatası tarifi aynı zamanda oldukça sağlıklı. Doyurucu salata arayanlar lakerda salatası nasıl yapılır merak ediyor. Hem sağlıklı hem de lezzetli lakerda salatası tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...
20 Şubat 2021, Cumartesi 11:41 Son Güncelleme:
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Her lokmasında ayrı seveceğiniz lakerda salatası evde hazırlayabileceğiniz doyurucu bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için lakerda salatası tarifi arıyor ya da lakerda salatası nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Lakerda salatası tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası...
LAKERDA SALATASI TARİFİ
Lakerda salatası malzemeleri
- 100 gram Lakerda
- ½ adet kırmızı soğan (halka doğranmış)
- ½ adet limon otu (ince doğranmış)
- 1 dal taze kekik
- 12-16 adet ızgara edilmiş çekişte zeytini
- 3 dal frenk maydanozu (yaprakları ince kopartılmış)
- Sos için
- 1 yemek kaşığı tatlı biber salçası
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 yemek kaşığı yeşil limon suyu
- ½ çay kaşığı deniz tuzu
Lakerda salatası yapılışı
Zeytinlerin çekirdeklerini çıkarın. Şişe takıp ızgara edin. Kırmızı soğan, limon otu ve kekiği maydanozla birlikte karıştırın. Servis yapacağınız kaba alın. Sosu için tatlı biber salçasıyla yeşil limon suyunu çırpın. Zeytinyağını da ekleyip, tuzlayın. Çalkalamaya devam edin. Salatanın üzerine lakerda dilimlerini alın. Sosu gezdirerek servis edin.