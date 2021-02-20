Doyurucu salata arayanlara: Lakerda salatası tarifi

Her lokmasında ayrı seveceğiniz lakerda salatası evde hazırlayabileceğiniz doyurucu bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için lakerda salatası tarifi arıyor ya da lakerda salatası nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Lakerda salatası tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası...

LAKERDA SALATASI TARİFİ

Lakerda salatası malzemeleri

100 gram Lakerda

½ adet kırmızı soğan (halka doğranmış)

½ adet limon otu (ince doğranmış)

1 dal taze kekik

12-16 adet ızgara edilmiş çekişte zeytini

3 dal frenk maydanozu (yaprakları ince kopartılmış)

Sos için

1 yemek kaşığı tatlı biber salçası

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı yeşil limon suyu

½ çay kaşığı deniz tuzu

Lakerda salatası yapılışı

Zeytinlerin çekirdeklerini çıkarın. Şişe takıp ızgara edin. Kırmızı soğan, limon otu ve kekiği maydanozla birlikte karıştırın. Servis yapacağınız kaba alın. Sosu için tatlı biber salçasıyla yeşil limon suyunu çırpın. Zeytinyağını da ekleyip, tuzlayın. Çalkalamaya devam edin. Salatanın üzerine lakerda dilimlerini alın. Sosu gezdirerek servis edin.



